Norge tog revanche mod Danmark i VM-test på isen

Alligevel kom Danmark bedst fra land og vandt første periode på Joachim Blichfelds powerplay-scoring efter et kvarters spil.

I et kommende VM, hvor Danmark må se bort fra Mikkel Bødker og formentlig også Nicklas Jensen, er der brug for nye målskytter. Og her kan VM-debutanten Blichfeld måske være en del af løsningen.

Topscoreren fra San José Barracuda i AHL har ligesom Nicklas Jensen et mægtigt skud. Han er allerede blevet en vigtig brik i det danske overtalsspil og nettede i begge opgør mod Norge.