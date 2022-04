Ishockeyforbund fratager Rusland VM-værtskab i 2023

- Beslutningen om at flytte begivenheden er primært truffet grundet bekymring for de deltagende spilleres, lederes, mediers og fans’ sikkerhed og velbefindende, skriver forbundet på sin hjemmeside.

Turneringen skulle være afholdt i Sankt Petersborg fra 5. til 21 maj i 2023.

IIHF vil nu finde en ny vært for mesterskabet. Man regner med at kunne melde en ny vært ud under dette års VM i maj i Finland.

Fratagelsen af værtskabet kommer ikke som den store overraskelse. Allerede for en måned siden luftede formanden for Danmarks Ishockey Union (DIU), Henrik Bach Nielsen, at det meget vel kunne blive tilfældet.