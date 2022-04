Danske ishockeykvinder får atter svensk landstræner

36-årige Edlund har svensk pas og ishockeybaggrund ligesom Elander og dennes forgænger, Fredrik Glader.

Den nye landstræners første store opgave bliver VM i Danmark til august.

- Jeg er ydmyg og meget taknemmelig over muligheden for at blive dansk landstræner og blive en del af arbejdet i Danmarks Ishockey Union, siger Björn Edlund i pressemeddelelsen.

- At skulle begynde med et VM på hjemmebane som første store opgave kan ikke været andet end ekstremt positivt. Spillerne kommer til at være ekstremt opsatte og klar på opgaven. Det samme er jeg, siger Björn Edlund.