Kulturbærer stopper på Danmarks ishockeylandshold

- Landsholdet står over for et generationsskifte, og der er mange fra ”min generation”, der kommer til at sige farvel de kommende sæsoner, og lige nu er det min tur.

- Det er vemodigt at sige farvel, men jeg er afklaret med beslutningen, siger Morten Madsen.

Han tørner til daglig ud for svenske Timrå og har generelt tilbragt mange af sine professionelle år i Sverige, ligesom han har været i Tyskland og Nordamerika.

- Lige meget hvilken klub jeg har repræsenteret rundt omkring i verden, har Danmark altid været mit ”hjemmehold” og har betydet alt for mig.