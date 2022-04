Russisk NHL-stjerne har passeret ny milepæl

Alex Ovechkin er et ikon i NHL, og det satte han en tyk streg under, da han natten til torsdag dansk tid scorede to gange for Washington Capitals i et opgør mod Vegas Golden Knights.

Med sit andet mål nåede den russiske ishockeystjerne op på 50 fuldtræffere i sæsonen. Det er niende gang i karrieren, at han runder 50 mål i en sæson.