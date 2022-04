Aalborg ydmygede Rungsted og har taget ny finaleføring

Aalborg jagter revanche efter at være blevet slået af netop Rungsted i sidste sæsons finaleserie. Pirates kan med endnu en sejr sikre sig en matchbold i jagten på guldet, når de to hold mødes igen på Rungsteds is fredag aften.

Rungsted startede faktisk bedst tirsdag og pillede hurtigt lidt af gejsten ud af det ellers sædvanligvis tændte hjemmepublikum. Kun små to minutter var gået, da canadiske Branden Gracel bragte gæsterne foran 1-0.

Generelt var Rungsted i kontrol, men efter et kvarter blev det alligevel 1-1, da Aalborgs Thomas Spelling udnyttede sløset spil af nordsjællænderne til at udligne.