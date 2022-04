Rungsted svarede Aalborg igen og udlignede i finaleserie

Anden periode var omvendt domineret af Aalborg, men Rungsted-målmand Ville Kolppanen reddede ti Aalborg-forsøg, inden han efter 38 minutter blev passeret.

Dommerteamet annullerede dog scoringen for en høj stok af Kirill Kabanov efter at have situationen på video.

Det var derfor stadig 2-0 efter en anden periode, der måtte afbrydes et øjeblik, efter at en tilskuer blev ramt af en puck og måtte hjælpes fra hallen.

Rungsted gjorde tredje periode langt tættere og fik i højere grad holdt Aalborgs pres nede i en generelt ujævn kamp uden samme rytme og flow som fredagens opgør.

To minutter før tid blev til 3-0 til Rungsted efter et højt pres og en træffer af Mattias Persson, men Aalborg svarede hurtigt tilbage ved Jeppe Jul Korsgaard. Tiden var dog ikke til mere for Aalborg.