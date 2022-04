Aalborg Pirates tog første stik i hæsblæsende drama

Føringen gav feststemning i Aalborg, men kort inde i anden periode blev der pludselig stille.

Rutinerede Nichlas Hardt viste således to gange på to minutter sin store klasse som afslutter og vendte kampen på hovedet med to intelligente træffere i powerplay.

Først efter 37 minutters spil steg lydniveauet igen, da Jeppe Jul Korsgaard var først over en løs puck foran Rungsted-målet og udlignede til pauseresultatet 3-3.

Thomas Spelling lavede en ny flot assist efter 44 minutter, da Patrick Bjorkstrand bragte Aalborg på 4-3 med et kampafgørende mål, der først blev godkendt efter et længere videokig for en mulig offside.

Rungsted pressede trods sine trætte stænger på i den sidste del af kampen, men holdet formåede blandt andet ikke at udnytte to minutter i powerplay.