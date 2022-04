Esbjerg besejrede Rungsted og gav sig selv matchbold

Esbjerg virkede til at være i overskud i hele kampen, mens Rungsted kæmpede med at finde kreativiteten frem i de offensive aktioner.

Vestjyderne var samtidig stærke i powerplay. Her scorede de tre af deres fem mål.

Vi skulle knap to og et halvt minut ind i anden periode, før der gik hul på bylden. Felix Scheel fik pucken i højre side af banen og sendte den på tværs til Philip Schultz, der tæt på mål sendte den i et tomt net.

Ni minutter senere var opskriften nærmest den samme. Scheel fik pucken fra højre, men denne gang valgte han at trykke af, og det gjorde han med succes.