Direktør stopper i White Hawks efter 12 år som frivillig

På sin hjemmeside oplyser klubben, at Henrik Andersen træder tilbage for at få mere tid til at nyde tilværelsen.

Henrik Andersen har samtidig med direktørjobbet i Frederikshavn White Hawks bedrevet en tilværelse som økonomichef på fuld tid i virksomheden Chrisfish.

Faktisk havde han planlagt at træde tilbage allerede for to år siden.

- Grundet covid-19, og den økonomiske usikkerhed det medførte, valgte Henrik dog at tage endnu en tørn for at få navigeret Frederikshavn White Hawks gennem en økonomisk vanskelig tid, skriver klubben, som takker direktøren for indsatsen.