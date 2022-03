Odense slog Sønderjyske i maratonkamp og booker semifinale

Stemningen var intens, og Sønderjyske-træner Mario Simioni råbte på et tidspunkt højt og en anelse presset til sine spillere, at de skulle huske at få drukket deres energidrik.

I forvejen havde Aalborg Pirates, Esbjerg Energy og Rungsted Seier Capital booket plads til semifinalerne.

Med Odense videre betyder det, at fynboerne står over for Aalborg, mens Esbjerg møder Rungsted i semifinalerne.