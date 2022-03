Aalborg ryddede bordet mod Herlev og er semifinaleklar

Det første hold er klar til semifinalerne i landets bedste ishockeyrække, Metal Ligaen.

Fredag aften vandt Aalborg Pirates 1-0 over Herlev Eagles. Det var nordjyderne fjerde sejr over Herlev, og dermed er kvartfinaleserien mellem de to hold afgjort.

Med lutter sejre i bagagen kan Aalborg nu begynde at forberede sig på semifinalerne.