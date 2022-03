Herning åbnede ishockeykvartfinaler med stor skalp

- Vi tog for mange chancer, da der stod 2-2. Vi blev for ivrige og åbnede for meget bagude, og det koster i slutspillet.

- Det var en intens slutspilskamp, og det var de små marginaler, der afgjorde det. Herning var mere kyniske, siger han.

Der spilles bedst af syv kampe i kvartfinalerne, så Rungsted har masser af muligheder for at komme tilbage i serien.

I Vojens blev det også til en smal hjemmebanesejr, da Sønderjyske slog Odense Bulldogs med 4-3.

I Nordjylland var det knap så jævnbyrdigt, da storfavoritten og grundspilsvinderen Aalborg Pirates nedlagde Herlev Eagles med 4-1.