Danske ishockeykvinder skal have ny landstræner

Siden kvalificerede holdet sig overraskende til OL. Her blev det til tre nederlag og en choksejr over Tjekkiet.

- Pigerne og staben omkring holdet har været fantastiske at arbejde sammen med. Havde nogen sagt for to år siden, at Danmark ville spille OL og slå Tjekkiet, så ville jeg have sagt: Nej, nej, den holder ikke, siger Peter Elander.