Aalborg Pirates fik polske tæsk i vigtig europæisk kamp

Aalborg Pirates tabte 0-4 til polske Cracovia i superfinalerunden af den europæiske turnering Continental Cup.

Det betyder, at det europæiske trofæ går til det polske hold, og at Aalborg missede muligheden for at kvalificere sig til Champions Hockey League gennem Continental Cup.

Nordjyderne fik en skidt start på isen, da de gæstende polakker blot skulle bruge syv minutter til at bringe sig foran via canadiske Collin Shirley. Minuttet efter lå pucken i Aalborgs mål igen takket være russiske Anton Zlobin.