Danske veteraner er klar til mere landsholdsishockey

Direkte adspurgt har ingen af de danske veteraner planer om at landsholdsstop efter kvartfinalenederlaget til Rusland ved OL.

Selv om en række spillere er ved at være oppe i årene, kan ishockeylandstræner Heinz Ehlers formentlig råde over stort set hele OL-holdet ved VM i Finland i maj.

- Det har altid betydet meget at spille på landsholdet, som har givet mange oplevelser. Det vil betyde meget at få lov at afslutte karrieren i den danske trøje.

- Jeg har allerede snakket med Heinz om det, så hvis alting flasker sig, så er det absolut noget, jeg kunne tænke mig, siger Frans Nielsen, som spillede sit første VM for 20 år siden.

Også kaptajn Peter Regin har mod på at fortsætte. Han fylder 36 til april og udelukker kun, at han er med ved OL om fire år, hvis Danmark skulle kvalificere sig til den tid.