Rødovres ishockeyhold slog for anden kamp i træk et tophold

Metal Ligaens bundprop, Rødovre Mighty Bulls, var ikke været levnet mange chancer i kampene mod de to tophold Herning Blue Fox og Aalborg Pirates.

Alligevel står holdet fra den københavnske vestegn nu med to sejre i de to seneste kampe.

Efter at have slået Herning 6. februar vandt Rødovre tirsdag aften 3-2 over Aalborg Pirates efter overtid.