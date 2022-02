Dårlig føde og dopingfrygt gør DIU-boss til madchauffør

Men han havde ikke kalkuleret med, at turen til Beijing skulle inkludere en fast, daglig tjans som madchauffør for sultende sportsfolk.

Danmarks Ishockey Unions direktør har gjort sig mange forestillinger om, hvordan det ville være at komme til OL for første gang.

- De er blevet frarådet at spise det, der bliver serveret på hotellet. Det står simpelthen på døren. Man kan ikke garantere, at maden er dopingfri, siger Ulrik Larsen.

Det er blevet en omfattende operation. For madruten går også forbi et andet hotel, hvor ishockeylandsholdets fem reservespillere bor.

- Her på dag ni kan man lige så godt resignere og bare koncentrere sig om at få ordnet de ting, vi kan ordne, siger Ulrik Larsen.

Alligevel er man altså ikke i stand til at forsikre, at der ikke har sneget sig forbudte stoffer ind i råvarerne.

Der er vel at mærke tale om et hotel, der er bestilt gennem arrangørerne, og hvor flere nationer har reservespillere placeret.

Kampen for at forbedre forholdene for de isolerede spillere fortsætter. Tirsdag blev Olesen og Asperup flyttet til et nyt hotel, men ifølge de første meldinger er det begrænset, hvor meget det har hjulpet.