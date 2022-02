Landstræner: Håber vi har givet piger lyst til ishockey

Landstræner Peter Elander håber dog alligevel, at holdets præstationer ved OL i Beijing har gjort reklame for sporten i Danmark, hvor der kun er godt 200 aktive kvindelige seniorspillere og hårdt brug for friske kræfter.

- På dette niveau er det ikke let at score. Ved næste OL, når vi skal i kvartfinalen, skal vi blive bedre, siger Peter Elander, der kunne se sine spillere spilde otte minutter i overtal i starten af kampen.

- Jeg håber, at mange piger i Danmark får lyst til at spille ishockey, for vi er ikke så mange. Ti procent af alle spillere mellem 18 og 40 år var med til OL, siger Peter Elander.

Svenskerne kunne tage den ene udvisning efter den anden uden at blive straffet for det.

- De otte minutter var næsten vores dårligste i hele kampen. Vi troede, at nu skulle vi tage kontrollen, men det fik vi ikke rigtig gjort. Måske var vi for anspændte og lidt nervøse.

- Vi var ringe med pucken i de første powerplay. Det blev bedre senere, men i starten var det ikke godt nok, konstaterer landstræneren.

Det var en overraskelse, at holdet overhovedet kvalificerede sig til OL. Og mandagens sejr over Tjekkiet er et foreløbigt højdepunkt for dansk kvindeishockey.

Landstræneren glæder sig også over, at holdet ved OL viste et højere niveau end ved A-VM i august sidste år.

- Jeg er glad. Vi har spillet én rigtig dårlig periode, og det var første periode mod Japan. Vi kunne have vundet både to og tre kampe, og så havde vi været i kvartfinalen.