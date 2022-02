Aggressive Aalborg Pirates fortsatte flyvende form

Aalborg Pirates er nyt førerhold i Metal Ligaen.

Det er en realitet, efter at holdet mandag vandt topkampen på udebane mod Sønderjyske med 3-2.

Sejren er Aalborgs femte i ordinær spilletid inden for de seneste otte døgn. Den kom i hus efter en generel meget aggressiv indsats og en afsluttende fight for at holde Sønderjyske fra fadet.