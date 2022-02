Danmark leverede sensation ved OL og skrev historie

Det lignede en umulig mission.

De danske ishockeykvinder skulle vinde over storfavoritterne fra Tjekkiet for at bevare håbet om avancement ved vinter-OL efter nederlagene til Kina og Japan i de to første kampe.

Takket være specielt Cassandra Repstock-Romme lykkedes det danskerne at skabe sensationen ved at vinde 3-2 i Bejiing. Undervejs leverede Hvidovre-målvogteren over 30 redninger, hvoraf flere af dem var ekstraordinære.