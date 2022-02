Storspillende keeper tog skraldet efter bitter nedtur

Rod i defensiven, et uheldigt indgreb af målmanden. Og pludselig forsvandt mindst et point ud af de danske hænder.

- Jeg er dybt skuffet. Jeg er så ked af det på både mine egne og holdets vegne. Og generelt at vi, eller rettere jeg, lavede sådan en fejl. Det føler man jo lidt, når man er sidste mand.

- Lige nu er jeg ret presset, siger målvogter Cassandra Repstock-Romme efter nederlaget, der endte på 1-3.

Den ellers storspillende keeper valgte at tage skylden for Kinas 2-1-scoring. Umiddelbart så det nu til at være inkonsekvent forsvarsspil, der førte til, at muligheden overhovedet opstod.

- Jeg kom mærkeligt over og fik løftet min skinne på et forkert tidspunkt. Jeg troede, hun trak pucken længere over og ville sætte den højere, end hun gjorde.