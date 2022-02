Dansk OL-atlet efter isolation: Frygten er der konstant

Et lotteri. Sådan beskriver staben omkring de to danske ishockeylandshold de daglige coronatest, der fremstår som en ubehagelig modstander, allerede inden kampene på isen er kommet i gang ved OL i Beijing. Det har nemlig vist sig, at tidligere smittede spillere selv efter adskillige negative testresultater stadig har en risiko for at teste positiv igen.

Onsdag gik det ud over Morten Madsen, der blev sendt i isolation, efter at en test havde påvist, at den mængde virus, han havde i kroppen, overskred OL’s grænseværdier. Madsen tilslutter sig landsholdskollegerne Nick Olesen og Matthias Asperup, der også er blevet sendt ud af OL-byen og ind på coronahotellet i den kinesiske hovedstad. Tidligere har Kristine Melberg og Lilli Friis-Hansen fra kvindelandsholdet været i isolation. Og selv om de to kvinder hurtigt slap ud, lurer frygten konstant i baghovedet.

- Det er stadig hårdt, fordi jeg hele tiden er bange for, at jeg tester positiv igen, siger Lilli Friis-Hansen. Hun fik påvist coronavirus 14. januar og var i et kapløb med tiden for at blive godkendt til den planlagte rejse til Kina 13 dage senere. - Jeg var allerede bange for, at OL ville ryge, da jeg testede positiv første gang. Men jeg nåede at levere fem negative test i Danmark, så jeg kunne flyve sammen med holdet til Beijing. - Det var noget mærkeligt noget at komme til Kina og teste positiv. Det havde jeg ikke lige forberedt mig på, og det var en mentalt hård kamp for mig. - Jeg måtte bare stole på processen, og på at alle ville mig det bedste, siger Lilli Friis-Hansen.

Hun har da heller ikke noget at udsætte på den behandling, hun fik, mens hun ufrivilligt var spærret inde på et hotelværelse. - Vi befandt os 35 minutter fra OL-byen. Jeg var der i to nætter, og forholdene var rigtig fine, siger den 22-årige forward. Hun var onsdag på isen i Wukesong Arena i Beijing, hvor kvindelandsholdet trænede før fredagens OL-premiere, hvor Danmark møder de kinesiske værter.

/ritzau/