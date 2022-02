Virusfri målsluger forstærker ishockeylandsholdet i Kina

Jokerit-stjernen har været smittet med coronavirus og nåede ikke at levere de påkrævede negative test tids nok til at rejse med resten af holdet, der satte kurs mod den kinesiske hovedstad i mandags.

Har man været smittet, kræves der to negative test med 24 timers mellemrum for at komme ud af isolationen i Danmark. Derefter skal OL-deltagere aflevere yderligere to negative test i de sidste dage før afrejsen.

Nicklas Jensen har nu overstået alle formaliteter, oplyser ishockeylandsholdets presseansvarlige, Claus Fonnesbech Christensen.

Det betyder, at den 28-årige forward onsdag kunne sætte sig i flyet mod Kina, hvor han efter planen indfinder sig torsdag. Herefter skal han igennem endnu en obligatorisk test i Beijings lufthavn.