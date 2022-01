Sen coronasmitte forsinker tre ishockeyherrer til OL

Det kan de tre spillere, som har været smittet inden for de seneste 30 dage, ikke nå at få på plads, til flyet letter mandag aften.

I disse coronatider kan det dog være svært at vide sig sikker på noget. Det har DIF og ishockeyunionen taget konsekvensen af, hvorfor man sender fem backupspillere til Kina med flyet mandag.

- Derfor tager det mandlige landshold fem ekstra spillere med til vinter-OL, skriver DIF i pressemeddelelsen.

- De skrives i første omgang ikke ind som aktive OL-atleter, men flyves til Kina som såkaldte ”Practice Players” for at sikre optimale træningsvilkår for landsholdet, og for at holdet kan stille med fuld trup i tilfælde af positive testresultater frem mod OL-turneringens start.