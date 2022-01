Aalborg slog Sønderjyske efter straffedrama i topkamp

Sønderjyske var på vej mod en sejr og soloførsteplads i Metal Ligaen, men holdet endte med at tabe torsdagens topkamp mod Aalborg Pirates.

Mikkel Jensen sørgede for at give Sønderjyske en god start, da han midtvejs i første periode scorede til 1-0 under powerplay.

Midtvejs i anden halvleg udlignede Martin Højbjerg til 1-1, men bare minuttet efter kom Sønderjyske igen i front, denne gang ved canadieren Mathieu Foget. Også de scoringer faldt efter powerplay.

12 minutter inde i tredje periode udlignede Tobias Ladehoff til 2-2, og det blev sidste scoring i åbent spil.

Kampen måtte afgøres efter straffeslag, og her var Julian Jakobsen ene om at kunne veksle sit forsøg til scoring.