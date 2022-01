Ishockeyligaens tophold tabte for tredje gang på stribe

Lørdag aften tabte midtjyderne for tredje gang i træk, da Aalborg Pirates vandt 2-1 i Herning efter straffeslag. I sine seneste kampe led herningenserne nederlag til henholdsvis Frederikshavn og Rungsted.

Det var oven i købet en mangeårig Herning-spiller, Patrick Bjorkstrand, der bragte Aalborg foran efter fire minutters spil.

OL-udtagne Morten Poulsen fik udlignet, to sekunder før anden periode var forbi, og dermed var det slut med målscoringen i de 60 ordinære minutter.

Der blev heller ikke scoret i de fem tillægsminutter, så der skulle straffeslag til for at finde en vinder af topopgøret.

De to målskytter, Bjorkstrand og Poulsen, lagde for med at brænde, og der blev ikke scoret, før Aalborgs Julian Jakobsen nettede på konkurrencens sjette og sidste forsøg.