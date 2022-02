Når panikken kommer på afstand, kan man le af den.

Så det gør Frans Nielsen, da den 37-årige ishockeystjerne tænker tilbage på et par nervepirrende dage i slutningen af januar.

»Der gik et kvarter, fra jeg fik af vide, at jeg skulle bære fanen ind til åbningsceremonien, til jeg blev testet positiv for corona,« siger han, og så kommer det forløsende grin.