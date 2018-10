Frederik Andersens klub vinker farvel til to målvogtere

Frederik Andersen har fået konsolideret sin plads som førstemålmand i NHL-klubben Toronto Maple Leafs.

Ishockeyklubben har sagt farvel til to målvogtere kort inden sæsonstart. De to keepere er skiftet til andre klubber i NHL.

Curtis McElhinney skifter til Carolina Hurricanes, som fik akut behov for en rutineret målmand, da Scott Darling er skadet og misser de første uger af sæsonen.

Derudover forlader Calvin Pickard også Toronto til fordel for Philadelphia Flyers, og det efterlader Frederik Andersen uden den store konkurrence til startpladsen.

Toronto-træner Mike Babcock tager dog afgangene på målmandsposten med diplomatisk ro.

- Det var godt for Mac. Og godt for Pick. Det var skidt for vores bredde, siger Babcock.

Toronto åbner sæsonen mod Montreal Canadiens natten til torsdag dansk tid, og det bliver med Garret Sparks som gardering for Frederik Andersen.

Derudover råder Toronto også over Kasimir Kaskisuo, som har spillet 38 kampe i AHL-ligaen, der rangerer under NHL.

- Sådan går det nogle gange. Jeg ville elske at beholde dem alle, men sådan gik det ikke, siger Babcock.