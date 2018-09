Aalborgs mestre fandt igen vindermelodien på isen

Aalborg Pirates svarede hurtigt igen på isen, da det danske mesterhold fredag aften hentede en sejr i Metal Ligaen.

Her tog Aalborg hjemme imod Herlev Eagles, og det endte med tre point og en sejr til hjemmeholdet på 5-3, efter at Aalborg senest tabte til Sønderjyske.

Thomas Spelling bragte nordjyderne foran i første periode, hvor Herlev dog slog igen og første reducerede, mens gæsterne siden bragte sig foran 2-1.

Anden periode bød på tre scoringer fra Aalborg, og her stod Thomas Spelling for de to sidste, mens Herlev scorede en enkelt gang.

Dermed kunne Spencer Humphries lukke opgøret i tredje periode med sit mål til 5-3.

Sejren betyder, at Aalborg på tredjepladsen har seks point ligesom Sønderjyske, der ude tabte 0-3 til Odense Bulldogs.

Lokalopgøret mellem Hvidovre Fighters og Rødovre Mighty Bulls endte med en 5-2-sejr til gæsterne, der hentede sæsonens første sejr efter to nederlag.

Rungsted Seier Capital spillede sig på førstepladsen med en 3-2-sejr ude over Frederikshavn White Hawks. Dermed har Rungsted hentet tre sejre i lige så mange ligakampe i sæsonen og topper med ni point.

Herning Blue Fox hentede en sejr i overtiden på 3-2 ude over Esbjerg Energy, der på sidstepladsen er uden sejre i sæsonen.

To nederlag i overtiden betyder dog, at Esbjerg har to point.