Aalborg Pirates led smalt nederlag i Champions League

Det blev til et knebent nederlag, da ishockeyklubben Aalborg Pirates lørdag aften spillede sin fjerde kamp i gruppespillet i Champions Hockey League.

De danske mestre tabte på hjemmebane med 1-2 til schweiziske ZSC Lions Zürich i gruppe A.

Aalborg Pirates kom foran 1-0 i første periode ved Mikkel Højbjerg, men gæsterne scorede to gange i anden periode, og det var nok til at sikre sejren.

Aalborg Pirates var dog meget tæt på at udligne få sekunder før udløbet af tredje periode, da pucken var lige ved at komme over målstregen.

- Det efterlader os med lidt en øv-fornemmelse her bagefter kampen. Vi nåede lige at komme helt op at ringe, fordi vi troede, vi havde udlignet til slut, siger Aalborg Pirates' Thomas Spelling til nordjyske.dk.

Han er dog overordnet set tilfreds med indsatsen, som kom, to dage efter at Aalborg på egen is havde tabt 1-6 hjemme til østrigske Vienna Capitals i samme gruppe.

Nordjyderne er sidst i gruppen med tre point.

Vienna Capitals, ZSC Lions Zürich og svenske Frölunda Indians har alle syv point.

Aalborg skal i oktober møde Frölunda to gange i danskernes sidste kampe i gruppen.