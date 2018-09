Ishockeychef er nervøs for udfald i fodboldkonflikt

I Danmarks Ishockey Union kigger man med en vis nervøsitet mod konflikten i dansk fodbold mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen.

- Jeg tror, at alle forbund sidder og er lidt bange for udfaldet af fodboldkonflikten.

- Ishockey er i Danmark ikke så eksponeret som fodbold, så det er ikke så tit, at vi er havnet i konflikter, men det kan da potentielt blive et problem i fremtiden.

- Men spillerne er meget forstående over for Danmarks Ishockey Unions situation og vores mulighed for at skabe en indtægt via landsholdet, siger Jesper Duus, der er sportschef i Danmarks Ishockey Union (DIU), til DR.

Mangel på en ny landsholdsaftale betød, at Danmark onsdag aften stillede med et nødlandshold, som tabte 0-3 i en testkamp ude til Slovakiet.

Kommercielle rettigheder har været nævnt som et vigtigt punkt i forhandlingerne, der givetvis også rummer en lang række øvrige forhold omkring økonomi og rettigheder.

Uden at kende dagsordenen i detaljer er Jesper Duus sikker på, at fodboldkonflikten kunne løses hurtigt.

- Jeg tror, at tre spillere fra fodboldlandsholdet og tre mand fra DBU godt kunne sætte sig ned og blive enige om problemerne. Men så snart, det går hen og bliver en fagforeningskamp, så tror jeg, det går i hårdknude.

For nogle dage siden udtrykte direktøren i Danmarks Idrætsforbund (DIF), Morten Mølholm Hansen, bekymring om udviklingen omkring kommercielle rettigheder, og han forudså, at problematikken vil sprede sig til andre forbund også.

- Nogle gange vil man alene gøre det til et spørgsmål om DBU. Der er også et badmintonforbund og andre forbund, der har præcis de samme problematikker.

- Der er en strukturel problemstilling i det her, hvor der er to modeller, der clasher. En idrætsmodel og en fagforeningsmodel, sagde Mølholm blandt andet.

Tidligere torsdag udtrykte Lone Hansen, der er direktør i Team Danmark, samme frygt i en pressemeddelelse.

- Det handler om, hvordan vi vil udvikle eliteidrætten - herunder landsholdsarbejdet - i Danmark, og derfor er de aktuelle konflikter i fodbold og badminton ikke kun afgrænset til disse to idrætsgrene.

- Udfaldet kan påvirke elitearbejdet i samtlige specialforbund fremadrettet, lød det fra Lone Hansen.

Mandag i denne uge opsagde Badminton Danmark sin aftale med elitespillerne på grund af uenigheder om kommercielle rettigheder.