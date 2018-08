Ishockey-VM i Danmark gav tocifret millionoverskud

Heinz Ehlers går systematisk til værks på ishockeylandsholdet og får en assistent med samme smag for detaljer.

Efter fem år på posten har Jan Karlsson ikke længere energi til at stå i spidsen for det danske landshold.

Onsdag bliver Lars Eller hyldet for en historisk triumf. Jyllands-Posten har talt med hans bror og ungdomstræner om en stjerne, der tidligere var en genert dreng, der straffede sig selv hårdt efter nederlag.

- VM blev en international folkefest både i Herning og København, og vi er stadig utrolig stolte, når vi ser tilbage på begivenhederne i maj, siger Henrik Bach Nielsen, der er formand for Danmarks Ishockey Union.

- Resultatet er fremragende og langt over vores forventninger.

Ifølge TV2's hjemmeside bliver der et sted mellem 13 og 14 millioner kroner tilbage til Danmarks Ishockey Union.

VM gav i alt et overskud på over 23 millioner kroner, og af disse skal Danmarks Ishockey Union aflevere en stor del af overskuddet til firmaet Infront.

VM i ishockey, der blev afholdt i Danmark i maj, gav et stort overskud.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her