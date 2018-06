Lars Ellers træner siger farvel efter Stanley Cup-sejr

For nylig vandt ishockeyholdet Washington Capitals det eftertragtede Stanley Cup-trofæ for første gang i klubbens 44-årige historie.

Mandag meddelte NHL-holdet, der har danske Lars Eller i truppen, at cheftræner Barry Trotz har valgt at sige stop.

- Vi er naturligvis skuffede over Barrys beslutning, men vi vil gerne takke Barry for hans indsats de seneste fire år og for at få Stanley Cup-trofæet til Washington, skriver klubben på Twitter.

- Barry er en mand med stor karakter og integritet, og vi er taknemmelige for hans lederskab og for alt, hvad han har gjort for os, lyder det i meddelelsen.

Danmarks Stanley Cup-vinder er blevet en stor NHL-profil: Eller er Washingtons "Tiger" Lars Eller har udviklet sig både på og uden for banen. Han er blevet en komplet spiller.

55-årige Barry Trotz kom for fire år siden til Washington Capitals, efter at han i en årrække havde været cheftræner for Nashville Predators.

Tidligere i juni vandt Washington Capitals Stanley Cup med en samlet 4-1-sejr over Vegas Golden Knights.

Lars Eller blev matchvinder i den femte og sidste finalekamp, da han scorede sejrsmålet til 4-3.