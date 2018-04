Dansk NHL-målmand: VM i Danmark er ikke vigtigt for mig

NHL-målmanden Frederik Andersen håber ikke på, at han om godt en måned skal vogte det danske landsholdsmål til ishockey-VM, der for første gang afholdes i Danmark.

I stedet satser den 28-årige keeper på at nå langt med Toronto Maple Leafs i slutspillet i NHL.

- VM fylder ikke noget for mig lige nu. Det er vigtigt for Danmark, men ikke for mig pt.

- Det vil vist være det, der hedder en trøstpræmie, siger Frederik Andersen til Ekstra Bladet om det kommende VM.

Danmark skal spille holdets VM-kampe i Herning, hvor Toronto-målmanden er født og indledte karrieren. Og Frederik Andersen erkender, at det forestående VM er en unik mulighed for ham.

- Jo, hvis den kommer. Der er ikke noget, jeg har sat næsen op efter. Det sker kun, hvis det går galt her. Så kan jeg tage hjem og spille, siger han.

Frederik Andersen og Toronto Maple Leafs spillede sig tidligere på ugen til en af de 16 pladser i NHL-slutspillet, der indledes 11. april - tre uger før VM i Danmark.

VM-turneringen kan blive uden en lang række danske NHL-profiler, da også Nikolaj Ehlers fra Winnipeg Jets og Washington Capitals' Lars Eller er sikre deltagere i slutspillet.

Mikkel Bødker og Jannik Hansen fra San Jose Sharks og Oliver Bjorkstrand fra Columbus Blue Jackets kan også nå slutspillet. Frans Nielsen og Detroit Red Wings er dog uden chance for at gå videre.

Hvis danskerne ryger hurtigt ud ad slutspillet i NHL, er der en chance for, at de kan deltage ved VM i Danmark, der begynder 4. maj.