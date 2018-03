Aalborgs ishockeyherrer tog første stik mod Esbjerg

Tre baner i Europa er særdeles egnet til dansk besøg. Et par stykker endda i køreafstand.

»Lige nu er der ikke mange af os, som tror, at vi kan tabe.«

Martin Kirketerp, tidligere Volvo Ocean Race-deltager fra Danmark, drømmer stadig om at komme tilbage i kapsejladsen. Også efter briten John Fishers tragiske ulykke.

Et kontroversielt forløb i EU-Kommissionen gør, at regler genovervejes

Den 45-årige brite er ikke i tvivl om, at det lille billede skal sælges.

Det nyopdagede organ fungerer som støddæmper for vitale kropsvæv og kan give os en bedre forståelse af, hvordan kræftceller spreder sig i kroppen.

Efter en svær begyndelse på kampen spillede landsholdet sig op og kunne have vundet opgøret i Aalborg mod Chile.

Efter en svær begyndelse på kampen spillede landsholdet sig op og kunne have vundet opgøret i Aalborg mod Chile.

Spillerne i Aalborg, Esbjerg og Herning har haft god tid til at forberede sig på de afsluttende DM-kampe.

Jannik Hansen kom på pointtavlen for fjerde kamp i træk, da San Jose Sharks vandt over Chicago Blackhawks.

Canadieren scorede også med fire minutter tilbage af tredje periode, inden hjemmeholdets Mikkel Højbjerg scorede kampens sidste mål til 3-1 i et tomt bur, da Esbjerg skulle satse i forsøget på at fremtvinge en udligning.

Det så dog længe ud til, at Esbjerg, der har vundet DM-guld de seneste to år, kunne overraske i den første kamp.

Aalborg Pirates vandt tirsdag aften den første semifinale med 3-1 på hjemmebane over Esbjerg Energy.

Det nyopdagede organ fungerer som støddæmper for vitale kropsvæv og kan give os en bedre forståelse af, hvordan kræftceller spreder sig i kroppen.

Det forsømte forår har fået danskerne til at tage mod varmere himmelstrøg i påskedagene.

Ørepropperne i høretelefonen er ikke renere, end ens ører er. Og det er faktisk et overraskende stort problem for holdbarheden.

Fritidshuse i dag danner mere end nogensinde rammen om afslappede stunder med familien. Vi vil gerne tæt på naturen uden at gå på kompromis med komfort, hygge og personlighed.

Det forsømte forår har fået danskerne til at tage mod varmere himmelstrøg i påskedagene.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her