Aalborg har fire matchbolde i kvartfinaleserie på isen

Aalborg Pirates er snublende tæt på klubbens første indtog i DM-semifinalerne i ishockey i fire år.

Med en hjemmesejr på 5-1 over lokalrivalen Frederikshavn White Hawks bragte Aalborg sig foran med 3-0 i kvartfinaleserien, hvor der skal fire sejre til for at avancere.

Dermed skal Frederikshavn vinde de næste fire kampe på stribe, hvis holdet skal i semifinalen, men det hele kan være slut allerede i næste møde på torsdag.

Det var ellers frederikshavnerne, der startede bedst og bragte sig foran i første periode ved topscorer Nick Olesen, der med 29 mål i 50 kampe var ligaens farligste skytte i grundspillet.

4227 tilskuere kunne dog se hjemmeholdet udligne blot 25 sekunder inde i anden periode, da Kirill Kabanov gjorde det til 1-1.

Aalborg havde klart flere skud på mål end gæsterne, og inden perioden var slut, havde Peter Quenneville med to scoringer sendt aalborgenserne på sejrskurs med en 3-1-føring.

Olivier Hinse og Christopher Frederiksen slog sejren fast med to mål i slutfasen.

Mens Aalborg tilsyneladende har helt styr på den ene kvartfinaleserie, er det mere tæt i de øvrige - ikke mindst i det rent sjællandske møde mellem Rødovre og Rungsted.

Tirsdag var det Rungsted, der kunne juble efter 60 minutters kamp i Rødovre Skøjte Arena, hvor hjemmeholdet blev slået 2-1.

Det var Rasmus T. Andersson, der stod for det afgørende mål i tredje periode. Dermed er Rungsted foran med 2-1 i kampe.

Det er Herning også i kvartfinaleserien mod undertippede Herlev, der måtte rejse hjem fra Jylland med en lussing på 3-8.

12 minutter før tid var herningenserne dog "kun" foran med 4-2, men gæsterne gik helt ned i slutfasen.

Også Sønderjyske var ude for lidt af en nedtur, efter at holdet havde vundet første periode med 1-0 på udebane mod Esbjerg.

Tre esbjergensiske scoringer i anden periode vendte slaget, og siden blev det hele 5-1 til de forsvarende mestre.

Dermed fører Esbjerg med 2-1 i serien.