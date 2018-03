Røgbombe udløste evakuering under ishockeykamp i Herning

Op mod 3500 tilskuere blev fredag aften kortvarigt evakueret fra Herning Isstadion - Kvik Hockey Arena på grund af røg fra en røgbombe. Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi er der ingen tilskadekomne.

Ifølge politiet var der tale om en røgbombe, der kunne købes som nytårsskyts. Da røgen var drevet væk, blev tilskuerne lukket ind igen, og kampen blev genoptaget.

Ifølge Herning Folkeblad blev kampen mellem de lokale helte Herning Blue Fox og gæsterne Herlev Eagles stoppet midt i anden periode, fordi røgen lå så tykt i hallen, at man dårligt kunne se isen.

Ifølge avisen skete evakueringen, fordi man frygtede, at røgen var giftig. Derfor blev der ud over politi og brandvæsen også tilkaldt ambulancer til stedet - for en sikkerheds skyld.