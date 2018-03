Frans Nielsen er ude i to kampe: Undersøges igen mandag

Den danske ishockeyspiller Frans Nielsen må foreløbig undvære de kommende to kampe efter at pådraget sig en hovedskade i NHL-kampen mod Boston Bruins natten til onsdag.

Nielsen blev tacklet ureglementeret af Bostons David Backes og måtte hjælpes i omklædningsrummet til undersøgelse for hjernerystelse.

Klubben håber dog, at den erfarne dansker kan nøjes med en kort pause.

Foreløbig har man kun afskrevet ham til kampene mod Vegas Golden Knights og Columbus Blue Jackets i de kommende dage.

Ifølge mediet Detroit Free Press er det planen, at Frans Nielsen skal tilses igen mandag.

Her skal det afklares, om han kan rejse med på turen til Californien og Colorado, hvor Detroit skal spille fire kampe i næste uge.

Hård tackling sender Frans Nielsen ud et stykke tid

Han gennemgik en undersøgelse for hjernerystelse umiddelbart efter uheldet og er foreløbig blevet skrevet på skadeslisten med en såkaldt "upper body injury".

Udviklingen vil utvivlsomt blive fulgt med interesse af den danske landstræner, Jan Karlsson, med henblik på VM på hjemmebane, der begynder om mindre end to måneder.

Detroit Red Wings ser ikke ud til at nå i slutspillet i NHL, og en skadefri Frans Nielsen ligner en sikker forstærkning af det danske hold til kampene i Boxen i hans hjemby, Herning.

Efter en høring har NHL Players Safety Committee i øvrigt besluttet at udstede en karantæne på tre spilledage til David Backes for den voldsomme tackling.

Komitéen hæfter sig ved, at tacklingen blev sat for sent ind, og at Nielsen blev ramt i hovedet med betydelig kraft.