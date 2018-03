Aalborg har sørget for nordjysk lokalopgør i iskvartfinaler

Der er lagt op til et intenst brag på banen og tribunen, når de to nordjyske ishockeyrivaler Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks tørner sammen i kvartfinalerne i DM-slutspillet.

Tirsdag havde de tre bedste hold i grundspillet mulighed for at vælge deres modstander, og da Aalborg som nummer to fik mulighed for at vælge, faldt valget på den nordjyske rival.

Ifølge Aalborg-direktør Thomas Bjurring er valget af Frederikshavn ikke taget på grund af lave rejseomkostninger og udsigten til udsolgte hjemmekampe mod lokalrivalen.

- Det er et gigantbrag, og jeg kan sagtens unde aalborgenserne og frederikshavnerne et lokalopgør, men jeg vil gerne sætte en streg under, at valget er en sportslig beslutning, selv om den kommercielt også er tillokkende, siger han.

Herning Blue Fox havde som grundspilsvinder lov til at vælge inden Aalborg. Midtjyderne valgte fremadstormende Herlev Eagles.

Herlev overraskede i "play-in" ved at sende Odense Bulldogs ud af kampen om danmarksmesterskabet.

Som det tredje hold fik Rødovre Mighty Bulls mulighed for at vælge kvartfinalemodstander.

Også her blev der tale om et valg af en lokalrival, da Rødovre valgte sin storkøbenhavnske kollega og konkurrent fra Rungsted Seier Capital.

Danmarksmestrene fra Esbjerg Energy havde derimod ikke mulighed for at vælge. Grundspillets nummer fire blev derfor parret med Sønderjyske.

Der spilles bedst af syv kampe i kvartfinaleserierne, som bliver indledt på fredag.