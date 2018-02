Rungsted pressede sig op i slutspilsfeltet

Rungsted er begyndt at vinde ishockeykampe på det rigtige tidspunkt.

Fredag aften vandt den nordsjællandske klub for anden kamp i træk, da udekampen mod bundholdet Hvidovre endte 4-1 i Rungsteds favør.

Sejren udløser tre point, og det sender Rungsted forbi Odense i tabellen og på sjettepladsen, som giver direkte adgang til slutspillet.

Fynboerne er selv ude om, at en nærmest sikker slutspilsplads er blevet sat over styr. Holdet har således tabt fire kampe i træk og er nu et enkelt point efter Rungsted inden de sidste to runder i grundspillet.

Uanset hvem af de to klubber der i første omgang trækker nitten, er der stadigvæk mulighed for at komme med i slutspillet. Holdene på syvende- til tiendepladsen spiller således "play-in" om to pladser til slutspillet.

I det felt finder man blandt andet Gentofte, selv om klubben på imponerende vis vandt fredagens hjemmekamp mod rækkens nummer to, Aalborg, med de overbevisende cifre 5-2.

I opgøret mellem Herlev og Frederikshavn var der til gengæld nordjysk succes. Frederikshavnerne vandt 4-3.

Rødovre vandt 3-2 i Esbjerg i en kamp, der kunne ligne en direkte duel om fjerdepladsen. Den tilhører Rødovre, som er et point foran vestjyderne.

Fjerdepladsen er vigtig, da den giver hjemmebanefordel i en eventuelt syvende kamp i første runde af slutspillet.