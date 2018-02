Herning Blue Fox vandt Metal Ligaens grundspil med sejr

Martin Fourcade har i seks år domineret skiskydning, men i lang tid var han ikke på talefod med sin storebror, som havde svært ved at acceptere, at lillebroren var bedst.

Niklas Landin spillede en glimrende kamp for Kiel, der slog Aalborg i Champions League. Men hjemme i ligaen halter det for tyskerne.

Den danske landsholdsspiller har ikke spillet et eneste minut siden EM-slutrunden, og han ventes ude på ubestemt tid.

To modekendisser ville skubbe designer Stine Goya og selskabet bag ud i verden. Nu er de begge efter få år igen ude af ejerkreds og bestyrelse i samme selskab. Finans

Selv genopdragelsesrejser på få måneder kan have store konsekvenser for de unge.

Præsidenten reagerer på pres fra skoleelever i Florida, som har indledt en kampagne for mere våbenkontrol.

Riku Pitkänen scorede for Hening Blue Fox i den forlængede spilletid og sikrede dermed sejren.

Aalborg Pirates satte et point til, da holdet efter en målløs ordinær kamp besejrede Sønderjyske i overtiden.

Nummer syv, otte, ni og ti i grundspillet skal spille om de sidste to pladser i slutspillet.

Rødovre vandt 4-2 hjemme over Herlev Eagles, mens Esbjerg ikke var i aktion tirsdag.

Frederikshavn har 80 point for 47 kampe, mens Rødovre Mighty Bulls og Esbjergs regerende mestre er lige efter med hver 79 point.

Sidste års vinder af grundspillet, Aalborg Pirates, vandt 5-1 hjemme over Hvidovre, og nordjyderne indtager andenpladsen med 95 point for en kamp mere end Herning.

Med sejren har Herning 104 point for 47 kampe, og med tre kampe tilbage kan holdet ikke længere indhentes på førstepladsen.

Det skete med en sejr på 4-0 ude over Gentofte.

Både Herning Blue Fox og Aalborg Pirates sejrede, og dermed blev Herning sikker på at vinde grundspillet.

Beboerne i Ceres Hus er modstandere af et hellested for socialt udsatte på nabogrunden og efterlyser i stedet hjælp til de socialt udsatte.

Såkaldt "pulserende polarlys" er nu mindre mystisk, efter forskere for første gang har observeret dannelsen af det smukke fænomen.

Fejlen opstår, hvis man modtager en besked med et bestemt tegn.

Tina Dalbøge fortæller, hvordan man med enkle og forhåndenværende midler kan pynte et bord til fest.

Udbuddet af nyere brugte dieselbiler er pænt. Du skal helst gå efter en model med de nye Euro 6-motorer og dagligt køre motoren driftsvarm, for at det er en god idé, siger eksperter.

