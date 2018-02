Danmark har vundet opvarmningsturnering efter straffeslag

For tredje dag i træk hentede det danske ishockeylandshold en sejr i en opvarmningsturnering før forårets VM på hjemmebane.

Lørdag gik det ud over Letland, som blev besejret på straffeslag i Kvik Hockey Arena i Herning, efter at det stod 2-2 ved udgangen af den forlængede spilletid.

Nicklas Jensen blev matchvinder for Danmark, der ud over sejren i opgøret kan glæde sig over den samlede turneringssejr.

Det startede ellers godt for Letland, der vandt første periode 2-0. I anden periode fik Nicklas Jensen reduceret, og med små 12 minutter tilbage af tredje periode udlignede Peter Regin til 2-2.

Danmark besejrede fredag Østrig 5-3 i Silkeborg. Torsdag vandt danskerne 4-2 over Frankrig i Aalborg.

VM i ishockey spilles i København og Herning fra 4. til 20. maj.