Landsholdslegende takker af efter 19 VM på isen

Den rutinerede danske ishockeykæmpe Morten Green indstiller en lang karriere, når denne sæson er spillet til ende.

Det skriver hans klub, Rungsted, på sin hjemmeside.

36-årige Green har truffet beslutningen midtvejs i en sæson, hvor han har døjet med skader.

Af denne grund har han misset 18 kampe i Metal Ligaen og er kommet til erkendelsen af, at kroppen er slidt efter at have spillet næsten 1500 kampe på seniorniveau.

- Det er vigtigt for mig at stoppe, mens legen er god, og jeg stadig føler, at jeg gør en forskel.

- Det er, som om kroppen ikke længere helt gør det samme, som hjernen fortæller, den skal, og så synes jeg, det er på tide at takke af, siger Morten Green.

Green om sin farvelkamp: Svært at samle tankerne

Han kunne meget vel se sig fortsætte i sporten efter den aktive karriere, men i første omgang handler det om at slutte godt af.

- Mon ikke jeg stadig kommer til at have noget med sporten at gøre, men lige nu handler det om Rungsted Seier Capital og denne sæson.

- Vi går ind i slutspillet om få uger, og jeg vil gerne slutte af med manér, så det er på banen, mit fokus kommer til at være den kommende tid, siger Green.

Han indledte karrieren i Rungsted, inden den blandt andet førte ham forbi de svenske klubber Leksand, MoDo, Rögle og Malmö.

På landsholdsplan blev det til hele 19 VM-turneringer, fem OL-kvalifikationsturneringer og i alt 316 landskampe.