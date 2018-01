Herning overvandt forskrækkelser mod agterlanterne

Metal Ligaens helt suveræne tophold, Herning, vandt som ventet, da holdet tirsdag gæstede ligaens agterlanterne, Hvidovre.

Midtjyderne sejrede med 4-2 på udebane efter perioderne 1-1, 0-0, 3-1.

Hvidovre gjorde dog sit for at drille favoritten og kom foran ved Sebastian Svendsen allerede i det tredje minut, men Juha Kiilholma sørgede for balance.

Stillingen holdt indtil kampens 46. minut, da Rasmus Simonsen igen bragte Hvidovre foran. Men Thomas Vilstrup Andersen udlignede for Herning bare to minutter senere.

I slutfasen blev Lasse Lassen den store helt for Herning, da han afgjorde opgøret med to mål i de sidste 93 sekunder.

Herning har 95 point for 43 kampe på førstepladsen, mens Hvidovre er sidst med 27.

Aalborg cementerede sin andenplads i ligaen med en udesejr på 2-1 over nummer tre, Frederikshavn, i tirsdagens topkamp. Aalborg har 83 point, Frederikshavn 73.

Frederikshavn førte ellers med 1-0 efter de to første perioder. Men Aalborg tog stikket med to mål inden for to minutter i tredje periode.

Herlev er næstsidst med 33 point, efter at det onsdag blev til nederlag på 2-5 hjemme til mesterholdet fra Esbjerg.

Herlev førte med 2-1 indtil knap midtvejs i kampen, hvorefter vestjyderne løftede niveauet.

Endelig vandt Sønderjyske med 4-3 hjemme over Gentofte efter perioderne 1-1, 1-0, 2-2.

Resultatet ændrer dog ikke ved, at Gentofte ligger nummer otte foran Sønderjyske på niendepladsen.