U20-ishockeyherrer lavede vildt comeback i nedrykningsdyst

Det danske U20-landshold i ishockey har taget det første stik i kampen om at forblive i A-gruppen.

Tirsdag aften vandt danskerne med 5-4 over Hviderusland i den første kamp af potentielt tre opgør.

Ikke meget tydede på en dansk sejr, da kampen gik ind i sit sidste minut, men på mål af Portland-spilleren Joachim Blichfeld og Esbjergs Andreas Grundtvig fik danskerne på forunderlig vis vendt opgøret.

Vinder Danmark igen over Hviderusland torsdag aften, er danskerne sikre på at skulle spille på øverste landsholdsniveau et år mere.

Taber Danmark, skal der en tredje kamp til at afgøre, hvilket land der forbliver A-nation.

Danskerne åbnede bedst i tirsdagens kamp, men kom siden i stærk modvind.

Først gjorde Växjö-forwarden Jonas Røndbjerg det til 1-0, og 52 sekunder senere blev det 2-0, da Rødovres Phillip Schultz fandt vej til nettet.

I begyndelsen af anden periode reducerede Hviderusland, og midtvejs i perioden udlignede holdet.

Det skulle blive meget værre for Olaf Ellers mandskab. Efter to hviderussiske mål i første halvdel af tredje periode var Danmark nede 2-4, før Joachim Blichfeld sørgede for håb med en reducering.

En udligning lod dog vente på sig, men med 34 sekunder tilbage af den ordinære spilletid scorede Blichfeld igen. 19 sekunder senere sørgede Andreas Grundtvig så for dansk triumf.

De seneste tre år har Danmarks U20-landshold nået kvartfinalen ved VM.