Herning snuppede den femte sejr i træk på isen

Hernings ishockeyherrer topper Metal Ligaen ganske komfortabelt, og onsdag aften satte holdet yderligere tre point på kontoen.

Det skete med en 3-2-sejr på udebane over Frederikshavn. Alle topholdets tre mål blev scoret i powerplay.

Sejren var den femte i træk og sender Herning op på 67 point for 32 kampe, mens Frederikshavn forbliver på rækkens fjerdeplads.

Aalborg er nyt hold på andenpladsen, da nordjyderne vandt 4-3 på udebane over Rødovre. Mikkel Højbjerg scorede både det første og sidste mål for Aalborg.

Det lykkedes også for to af rækkens kriseramte mandskaber at få brudt kedelige stimer.

Esbjergs danmarksmestre vandt for første gang i fem kampe, da vestjyderne tog til Rungsted og sejrede med 2-1. Dermed er Esbjerg tilbage i top-6, der giver adgang til slutspillet.

Så højt får den tidligere magtfaktor Sønderjyske svært ved at nå op i tabellen, men Vojens-klubben kom dog et skridt tættere på onsdag i Hvidovre.

Her vandt Sønderjyske sikkert med 5-1 over rækkens bundhold, som ellers var kommet foran efter blot 39 sekunder. Det var Sønderjyskes første sejr i ni kampe.