Jonathan Groth og tysk makker spillede sig i EM-semifinale

Den danske bordtennisspiller Jonathan Groth kan fortsat gøre sig forhåbning om at forsvare EM-guldet i herredouble.

Sammen med doublemakkeren Patrick Franziska fra Tyskland spillede Groth sig lørdag omkring middag i EM-semifinalen i Alicante.

Den topseedede dansk-tyske konstellation vandt med 11-4, 6-11, 11-8, 8-11, 12-10, 11-5 over spanske Alvaro Robies og rumænske Ovidiu Ionescu.

- Det var en kamp, som bølgede frem og tilbage. Vi startede super godt og var aggressive, men vi kunne ikke helt finde rytmen på den ene side, hvor især spanieren spillede utroligt godt.

- Det var en meget mentalt krævende kamp, hvor man bare skulle blive ved med at kæmpe. Og jeg er utrolig lettet over, at det lykkedes at vinde kvartfinalen, siger Jonathan Groth til DR.

Ovidiu Ionescu får mulighed for revanche senere lørdag, da rumæneren også er Groths modstander i singlerækken.

Her skal de to møde hinanden i ottendedelsfinalen.

Groths semifinale i herredouble spilles også lørdag eftermiddag. Her skal Groth og Franziska møde østrigerne Daniel Habesohn og Robert Gardos.

Der bliver ikke dansk deltagelse i den anden semifinale, da Tobias Rasmussen og englænderen Samuel Walker tabte parrets kvartfinale med 1-4 i sæt til et tysk par.