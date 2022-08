Vred Anthony Joshua smed bælter ud af ringen efter nederlag

Han kom op at skændes med sit hold og smed to af Usyks bælter ud af ringen, før han stormede væk.

Vredesudbruddet kom, efter at Joshua havde ladet en gylden mulighed for at tildele ukraineren hans første professionelle nederlag slippe væk.

Den 1,98 meter høje brite havde således udsigt til at vinde i niende omgang, hvor Usyk kun lige akkurat hang ved. Men den 35-årige ukrainer kom stærkt igen og endte med at kontrollere de sidste omgange, inden han blev udpeget som vinder af et delt dommerpanel.

Boksebraget foregik i arenaen King Abdullah Sports City i Jeddah i Saudi-Arabien. Selv foran den dybt konservative kronprins Mohammed bin Salman lod Joshua bandeordene sidde løst.