Fury har respekt for VM-udfordrer: Han kan slå mit hoved af

94.000 tilskuere forventes at være på plads på Wembley, når Tyson Fury sent lørdag aften skal forsøge at forsvare sit VM-bælte hos bokseforbundet WBC mod Dillian Whyte.

Så mange har aldrig overværet en boksekamp i Storbritannien, og sværvægteren har gjort sig umage for at give dem noget for pengene.

Fury har nemlig respekt for landsmanden, der vil prøve at fravriste ham titlen som verdensmester.